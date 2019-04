Takht-Ravantchi devenu représentant permanent d’Iran à l’ONU

Téhéran (ISNA)- « Avec la proposition du chef de la diplomatie iranienne et le feu vert du bureau présidentiel, Majid Takht-Ravantchi sera l’ambassadeur et représentant permanent de l’Iran au sein des Nations Unies », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne.

M. Takht-Ravantchi a, actuellement, la responsabilité de l’adjoint politique du bureau du président iranien. Il avait dans son résumé au ministère des Affaires étrangères des postes dont l’ambassadeur et adjoint du représentant permanent de l’Iran aux Nations Unies, l’ambassadeur d’Iran en Suisse, le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires d’Europe et d’Amérique et l’assistant spécial du ministre des AE.

M. Takht-Ravantchi était aussi l’un des membres de la délégation des négociations sur le nucléaire iranien avec les six puissances mondiales.

