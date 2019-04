Araghtchi averti les Etats-Unis

Téhéran (ISNA)- Le 16ème tour des consultations politiques des vice-ministres des Affaires étrangères d’Iran et de Kazakhstan, Seyed Abbas Araghtchi et Mukhtar Tileuberdi a été tenu à Téhéran aujourd’hui (mercredi le 10 avril).

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de dernières évolutions des relations bilatérales dans les domaines politiques et économiques, des questions régionales et internationales spécialement des sujets concernant la mer Caspienne et sa convention et de dernières évolutions en Afghanistan et en Syrie.

Le vice-ministre kazakh des Affaires étrangères a annoncé que son pays soutenait encore l’accord nucléaire iranien (PGAC ou Plan global d’action conjoint) et insistait sur l’expansion des coopérations économiques des deux pays.

Indiquant les capacités transitaires de l’Iran, M. Tileuberdi a demandé l’accélération de l'utilisation de cette capacité dans les coopérations commerciales et économiques des deux pays.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, pour sa part, a condamné les politiques sans logique et illégales des Etats-Unis comme la sortie de l’accord nucléaire, le transfert de l’ambassade américaine à la ville de Quds, l’identification de la souveraineté du régime sioniste sur les hauteurs du Golan et enfin la désignation du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) comme une organisation terroriste étrangère.

M. Araghtchi a continué que ces actions sont contraires à toutes les règles et conventions internationales et Washington est responsable des conséquences éventuelles de ses politiques.

Lors de cet entretien, les deux parties ont, également, annoncé leurs préparations pour la tenue du nouveau tour de la Commission mixte économique d’Iran et de Kazakhstan et la finalisation des accords juridiques et consulaires entre les deux pays.

Fin