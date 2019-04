Le CGRI, «la plus grande organisation anti-terroriste» au monde

Téhéran (ISNA)- Réagissant au récent geste infondé et illégal des Etats-Unis de Trump, contre une partie des forces armées iraniennes, le président du Centre d'études stratégiques présidentiel, Hessamedddin Ashna, a déclaré: «Washington appelle «terroriste» le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) ce, alors que cette Force reste «la plus grande organisation internationale anti-terroriste» dans le monde.

Hessameddin Ashnah réagissant au blacklistage du CGRI par le département d'Etat américain, a déclaré mercredi 10 avril que geste fâcheux américain était «prévisible».

«Tout le monde sait que les États-Unis ne cherchent pas seulement à nuire au CGRI et aux forces armées, mais à tout le peuple de l'Iran islamique», a-t-il souligné.

Après l'annonce de la décision américaine de classer les Gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes étrangères, Téhéran a fait savoir que l'Iran considérait désormais «le régime des Etats-Unis comme un Etat parrain du terrorisme» et les forces américaines déployées de la Corne de l'Afrique à l'Asie centrale, comme des «groupes terroristes».

S'attardant sur l'influence ultra-efficace et incontournable du CGRI au Moyen-Orient et ses succès militaires contre les groupes terroristes à leur tête Daech qui sont les véritables raisons derrière ses déclarations, M. Ashna a déclaré :«L'augmentation du pouvoir national et de l'influence régionale de la République islamique d'Iran est une préoccupation majeure des Américains.»

Avec IRNA

