Zarif: si le CGRI n’y était pas, Daech avançait aux portes de l’Europe

Téhéran (ISNA)- Le chef de la diplomatie iranienne a encore une fois critiqué la décision de Trump pour l’inscription du Corps de Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) dans la liste des organisations terroristes.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a souligné dans un tweet les efforts et les sacrifices du CGRI contre l’ennemi comme Daech.

M. Zarif a écrit sur son compte Twitter : « quand le président américain, Donald Trump, insisté que « l’Iran est en train de détruire Daech », à qui pensait-il (d’Iran) exactement pour les combats et le sacrifice? Daech aurait occupé deux capitales arabes et déployé une armée terroriste aux portes de l'Europe si le CGRI n'avait pas combattu aux côtés des braves peuples d'Irak et de Syrie. »

