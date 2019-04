CGRI: « Nous donnerons des leçons inoubliables à l’ennemi »

Téhéran (ISNA)- Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a remercié, dans un communiqué, les prises de position révolutionnaires et les soutiens forts aussi bien en provenance de l'Iran que de l'étranger, ce qui « jette le discrédit sur l’aventurisme du gouvernement américain ».

Dans ce communiqué publié ce mercredi, la décision de l’administration américaine de blacklister le CGRI a été considérée comme une nouvelle défaite régionale de la Maison-Blanche qui renforce la volonté de l’Iran de développer les moyens défensifs et offensifs de ses forces armées et de consolider sa position dans la région.

« En intégrant le nom du CGRI dans la liste des organisations terroristes, le régime américain a fait un nouveau faux pas sans précédent et contraire aux normes internationales, ce qui témoigne de la rancune et de la fureur profondes de Washington contre cette institution révolutionnaire et le peuple qui la soutient », peut-on lire dans le communiqué du CGRI.

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique a notamment remercié le soutien des résidents des trois pouvoirs exécultif, législatif et judiciaire de l’Iran, le Conseil de discernement du bien de l’Ordre islamique, les députés de toutes les fractions du Parlement, les écoles de théologie, les oulémas, les forces armées, les partis politiques, les médias, ainsi que les mouvements et organisations de l’axe de la Résistance et les amis de la République islamique partout dans le monde, en soulignant que leur soutien a « jeté le discrédit sur l’aventurisme du gouvernement américain ».

Le CGRI n’hésitera pas à continuer sa mission qui consiste à défendre les idéaux de la Révolution islamique, fera en sorte que l’ennemi regretter ses stratagèmes et lui donnera des « leçons inoubliables » en recourant, si nécessaire, à la « stratégie de représailles », ajoute le communiqué.

