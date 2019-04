Des Iraniens parmi les lauréats de World Press Photo 2019

Téhéran (ISNA)- Les gagnants du prix de « World Press Photo 2019 » ont été annoncé et deux Iraniens sont parmi les trois premiers de cette compétition.

La photo de « Crying Girl on the Border » à la frontière des Etats-Unis et de Mexique pris par John Moore a réussi a gagné le prix de 10 000 dollars de cette compétition.

Les autres lauréats ont été également annoncés dans les catégories comme le sport, la nature et l’environnement. La photojournaliste iranienne Forough Alaei, a été désignée comme gagnante dans la section du sport. Dans ses ensembles de photos, elle raconte l’histoire des Iraniennes qui leurs ai interdit d’entrer dans un stade.

Un autre photographe iranien, Enayat Asadi, s’est placé troisième de cette compétition dans la catégorie des sujets contemporains avec la photo « Deux immigrants afghans » aux frontières de l’Iran.

Tous les photos primées dans cette compétition seront envoyées dans une tournée mondiale et seront exposées pour plus de 4 millions de visiteurs.

