Le Festival cinématographique international de l’Uruguay accueille quatre films iraniens

Téhéran (ISNA)- La 37ème édition du Festival cinématographique du film de l’Uruguay sera l’hôte de quatre films iraniens.

Le film iranien intitulé « Dressage » réalisé par Pouya Badkoubeh, dans sa toute dernière apparition internationale dans la catégorie compétitive « les nouveaux réalisateurs » du Festival cinématographique du film de l’Uruguay à Montevideo, rivalisera avec les films venant du Brésil, du Portugal, de la France, du Mexique, de l’Argentine, de la Romanie, de la Chine, de la Russie et de la Serbie.

Le « Dressage » est passé par environ 20 festivals internationaux de première classe et a gagné des prix comme le prix spécial du jury à la Berlinale et le Simorgh en Crystal pour le meilleur premier film au Festival international de Fajr.

Mais dans la catégorie « Panorama » des longs-métrages de ce festival en Amérique latine, le film iranien intitulé « No Date, No Signature » réalisé par Vahid Jalilvand sera le représentant du cinéma iranien et dans la catégorie compétitive des courts-métrages, deux films iraniens intitulés « Lunch Time » d’Alireza Ghassemi et « Le Sens Antihoraire » réalisé par Pedram Yazdani, une production commune d’Iran et d’Espagne, seront projetés dans les salles de cinéma.

La 37ème édition du Festival cinématographique international du film de l’Uruguay sera organisée du 17 au 28 avril 2019 à Montevideo.

