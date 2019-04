Blacklistage du CGRI : Zarif envoie des messages à ses homologues dans le monde entier

Téhéran (ISNA)- Déclarant que le mécanisme financier d’INSTEX a été lancé la semaine dernière, le chef de la diplomatie iranienne a souligné que les Européens sont très en retard dans leurs engagements envers l'Iran.

En marge de la cérémonie de l’inauguration du site d’internet « Diplomatie Economique » du ministère des Affaires étrangères, dimanche matin 14 avril, devant un parterre de journalistes, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a annoncé que ce travail est une action initiale faite par les Européens et en mois de mai 2018 après la sortie des Etats-Unis de l’accord nucléaire iranien, ils ont évoqué de nombreux engagements.

« Tout d’abord, au lieu de ces engagements, il fallait lancer le mécanisme d’INSTEX (Instrument de soutien aux transactions commerciales avec l'Iran, malgré les sanctions américaines) et nous croyons que les Européens doivent faire des efforts et des activités pour qu’ils puissent tenir leurs engagements. Ils sont très loin et ne doivent pas penser que l’Iran les attendra », a-t-il continué.

« Nous avons de bonne relation avec nos voisins et des mécanismes similaires ont été lancé avec beaucoup de pays et ces mécanisme sont en marche et je ne sais pas combien de temps les Européens ont besoin pour lancé un mécanisme préliminaires », a souligné M. Zarif.

Répondant à une question d’un journaliste sur les actions de l’Iran envers la décision des Etats-Unis contre le Corps de Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) et la lettre qu’il a écrit au directeur général de l’ONU et au Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie iranienne a précisé que « dans ces lettres j’ai insisté sur l’illégalité de cette mesure contre le CGRI, les mauvaises politiques de Washington dans la région et de ces conséquences ».

« Dans le domaine des relations bilatérales avec les autres pays, il est prévu que des messages soient transmis de ma part pour les ministres des Affaires étrangères de tous les pays », a évoqué le haut diplomate iranien.

Fin