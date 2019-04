Tenue de la 15e session de la Commission mixte militaire irano-omanaise

Téhéran (ISNA)- L’Iran et Oman ont tenu dimanche le 14 avril, la 15ème session de la Commission mixte militaire à la capitale omanaise, Mascate.

Cette réunion de la Commission mixte militaire irano-omanaise se déroule sous la direction du général de brigade Ghadir Nezami, chef d’état-major adjoint des forces armées iraniennes pour les affaires internationales, et du général de brigade Hamad ben Rachid al-Balouchi, chef d’état-major adjoint des forces armées omanaises pour les opérations et la planification.

Lors de cette commission, les deux parties ont déterminé et trouvé de l’accord sur les programmes de coopération militaire pour les années 2019 et 2020 dans de différents domaines comme scientifique, éducatif, maritime, aérien, policier et de coopération dans le secteur de la médecine militaire.

Les entretiens se poursuivront jusqu’au 18 avril et les deux parties discuteront du progrès des accords et des contrats déjà signés ainsi que des moyens censés donner de l’essor aux relations militaires entre les deux pays.

La haute délégation militaire iranienne, en visite à Oman, rencontrera un certain nombre de hauts dirigeants du Sultanat.

Dans la foulée, une autre réunion avec pour thème l’organisation d’un exercice militaire conjoint impliquant les forces navales et aériennes et les gardes-frontières des deux pays aura lieu à Mascate.

Fin