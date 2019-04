L’Iran réagi à la revendication de Pompeo

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole de la diplomatie iranienne a connus, ridicules, les propos du ministre américain des Affaires étrangères, Mike Pompeo, sur l’interférence de l’Iran dans les affaires internes du Venezuela.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi a ajouté que les Etats-Unis de Trump veulent transformer l’Amérique latine en leur arrière-cour comme au XIX siècle mais ne savent pas que les peuples du monde et de cette région sont éveillés et le temps ne revient pas en arrière.

« Alors que les spécialistes iraniens tentent d’améliorer le système d’eau et de l’électricité du Venezuela à la demande de ce pays, Washington a pillé 30 milliards de dollars des réserves de change de Caracas et a attaqué le peuple vénézuélien avec leur terrorisme économique et demandent au peuple de Venezuela soit de se révolter contre le gouvernement légitime, soit de mourir de faim.

« Cet acte des Etats-Unis est l’ingérence évidente et arbitraire dans les affaires internes du Venezuela et il est condamné fermement », a précisé M. Moussavi.

Fin