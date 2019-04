Rencontre de la Représentante spéciale de l’ONU pour l’Irak avec Zarif

Téhéran (ISNA)- La Représentante spéciale pour l’Irak et la cheffe de la mission d’assistance des Nations Unies pour l’Irak (MANUI) a voyagé à Téhéran pour des consultations avec les autorités iraniennes.

La Représentante spéciale de l’ONU pour l’Irak et la cheffe de la MANUI, Jeanine Hennis-Plasschaert, a tenu aujourd’hui (lundi) une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de la situation et des évolutions sur le terrain en Irak spécialement la situation des groupes terroristes dont Daech, la récente position hostile des Etats-Unis contre le Corps des Gardiens de la Révolution islamique et les activités provocantes et propageant la haine de certains pays de la région contre l’Iran.

L’année dernière, en 2018, le directeur général de l’ONU, a désigné l’ex-ministre néerlandaise de la Défense en tant que Représentante spéciale pour l’Irak.

Mme Hennis-Plasschaert a 20 ans d’expérience politique dans son résumé et elle a été la première femme désignée en tant que ministre de la Défense au Pays-Bas (2012 à 2017).

