Le Leader reçoit les professeurs, récitateurs et mémorisateurs du Coran

Téhéran (ISNA)- Le Leader de la Révolution islamique a accordé une audience, ce lundi 15 avril, aux professeurs, récitateurs et mémorisateurs du Coran, participant aux 36èmes éditions des compétitions internationales de récitation et de mémorisation du Coran, à Téhéran.

« Le Coran est le livre qui apporte le bonheur à l’homme dans le monde d’ici-bas ainsi que dans l’au-delà, si nous agissions dans le sens de ses préceptes et enseignements », a souligné l'ayatollah Ali Khamenei.

« Le Coran dit "… Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux, sourate Al-Fath, verset 29" mais certains d'entre nous, les musulmans, nous l’oublions, comme ceux dans les pays islamiques qui ont collaboré avec les États-Unis et les Sionistes et ont foulé aux pieds le sang et les droits des Palestiniens. Ce sont ceux qui sont devenus les valets des mécréants, au lieu d’être durs envers eux. Ce sont les mêmes qui ne sont pas "miséricordieux entre eux". Et c’est ainsi que des guerres sont déclenchées, dont la guerre contre le Yémen qui est depuis quatre ans la cible des bombardements sans répit, effectués par des soi-disant musulmans », a indiqué le Leader de la Révolution islamique.

Plus loin dans ses propos, le Leader de la Révolution a évoqué des pressions américaines contre l'Iran pour dire : " Ce que trament aujourd'hui les ennemis de l'Iran à notre encontre, ressemble à un chant de cygne, ultimes efforts avant leur capitulation; ils pourront nous chercher tout le mal qu'ils veulent, cela nous rendrait plus coriaces, plus combatifs. Ils pourront chercher à nous éloigner des enseignements coraniques, notre attachement en sera encore plus grand, plus profond", a affirmé le Leader.

Avec PressTV

Fin