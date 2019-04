Blacklistage du CGRI: Le comité de la Commission de la sécurité nationale approuve le plan de représailles contre les US

Téhéran (ISNA)- Un député du Parlement islamique a déclaré que le comité chargé d’analyser les détails du plan de représailles à l’action de Washington qui a blacklisté le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, a fini son travail.

Selon le membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement islamique, Seyed Hossein Naghavi-Hosseini, il est prévu que la commission prend une décision à la réunion d’aujourd’hui 15 avril, sur les avis de ce comité.

« Ce plan est décisif, révolutionnaire et opérationnel selon lequel les forces américaines en Asie de l’ouest seront considérées comme des groupes terroristes et le gouvernement et les dispositifs connexes doivent prendre des mesures nécessaires », a précisé M. Naghavi-Hosseini.

Ce responsable a espéré que les détails approuvés par le comité soient approuvés aussi sans changement à la Commission de la sécurité nationale et ils soient ensuite examinés au Parlement islamique mardi », a-t-il continué.

Fin