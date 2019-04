Echange de matières premières d'une valeur de plus de 857 mlns de dollars en IME

Téhéran (ISNA)- Au cours de la semaine dernière, alors que 698 399 tonnes de produits d'une valeur supérieure à 857 millions de dollars étaient négociés sur Iran Mercantile Exchange, le volume et la valeur des échanges ont connu une croissance de 577% et 479% respectivement.

Selon le rapport publié par le bureau des affaires internationales et des relations publiques de l’IME, la semaine dernière, 241 432 tonnes de produits divers, d’une valeur de près de 386 millions de dollars, ont été négociées sur le plancher de négoce intérieur et de l’exportation de métaux et de minerais.

Sur cette salle des marchés, 233 060 tonnes d'acier, 5 400 tonnes de cuivre, 2 600 tonnes d'aluminium, 120 tonnes de concentrés de molybdène, 12 tonnes de concentrés de métaux précieux ainsi que 240 tonnes de lingots de zinc ont été échangés par les clients.

Le rapport indique que, sur les planchers de négoce nationaux et étrangers du pétrole et des produits pétrochimiques de l’IME, 455 473 tonnes de produits divers ont été échangées d’une valeur totale de 479 millions de dollars américains.

Sur ce parquet, 206 200 tonnes de charge d'alimentation VB, 137 720 tonnes de bitume, 78 897 tonnes de produits polymères, 32 068 tonnes de produits chimiques et 1 680 tonnes de soufre ont été négociées.

En outre, 1 494 tonnes de produits divers ont été échangés sur le marché parallèle de l'IME.

