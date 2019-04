Voyage de Zarif en Syrie et en Turquie

Téhéran (ISNA)- Le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a entamé un voyage en Syrie et en Turquie.

En tête d’une délégation politique et suite aux consultations continuelles et régulières entre les responsables iraniens avec les responsables syriens et turcs, le chef de la diplomatie s’est rendu aujourd’hui (mardi) en Syrie et en Turquie pour un voyage de deux journées.

Lors de ses rencontres, M. Zarif discutera avec les autorités de ces deux pays d’importantes questions sur les relations bilatérales, en particulier des accords des présidents des deux pays.

D’autre objectif de ce voyage est la coordination des positions dans d’importantes questions régionales et internationales afin d’aider à renforcer et approfondir la paix et la stabilité dans la région.

Fin