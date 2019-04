Incendie à Notre-Dame de Paris, Zarif sympathise avec les Français et les catholiques

Téhéran (ISNA)- Le chef de la diplomatie iranienne a exprimé sa sympathie avec le peuple français et les catholiques suite à l’incendie de lundi à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Sur son compte Twitter, Mohammad Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères, a écrit : « Nous sommes attristés par le fait que Notre-Dame - ce monument emblématique dédié au culte de notre Dieu unique et qui nous a tous rapprochés à travers le chef-d'œuvre littéraire de Hugo - est partiellement détruite après avoir traversé les guerres et la révolution pendant 800 ans. Nos pensées sont avec les Français et tous les catholiques ».

Un incendie s’est déclaré à Notre-Dame de Paris autour de 18h50, et plus de 500 pompiers sont mobilisés. L'incendie qui a ravagé Notre-Dame est «maîtrisé», ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi les pompiers de Paris après plusieurs heures à lutter contre des flammes qui ont défiguré l'édifice. «Le feu est complètement maîtrisé. Il est partiellement éteint, il reste des foyers résiduels à éteindre», a expliqué le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris.

Fin