France : nous sommes engagés à l’accord nucléaire iranien

Téhéran (ISNA)- Après les tweets très polémiques de l’ambassadeur français aux États-Unis concernant le PGAC, le ministère français des Affaires étrangères a fait un communiqué pour dire à qui veut bien l’entendre : « ô combien, il est attaché à l’Iran et à l’accord 5+1 ».

En réponse à une question relative aux tweets de l’ambassadeur français aux États-Unis Gérard Araud sur « l’enrichissent de l’uranium par l’Iran, dans l’ère post-accord nucléaire », le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que Paris restait fidèle et engagée à l’accord nucléaire et au Plan global d'action conjoint (PGAC).

« La France reste fidèle au PGAC et tant que l’Iran respectera tous ses engagements nucléaires, elle le soutiendra », est-il écrit dans cette réponse du ministère français.

Le ministère français des AE a ajouté que le PGAC a été adopté à l’unanimité et validé au sein du Conseil de sécurité de l’ONU via la résolution 2231 de 2015 et qu’il constitue un élément-clé du système de non-prolifération nucléaire ainsi qu'un facteur important pour la sécurité régionale et internationale.

Hier, à la suite des tweets controversés de l’ambassadeur de France à Washington, Philippe Thiébaud l’ambassadeur français à Téhéran a été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères.

Fin