L'Iran prend part à la plus grande Foire d'import-export de Chine

Téhéran (ISNA)- La 125e Foire d'import-export de Chine, également connue sous le nom de Foire de Canton et qui est la plus grande foire commerciale de Chine, a ouvert ses portes lundi à Guangzhou, capitale de la province méridionale du Guangdong, avec la participation des représentants iraniens.

La session du printemps de cette foire semestrielle sera organisée en trois phases, respectivement du 15 au 19 avril, du 23 au 27 avril et du 1er au 5 mai.

Une section dédiée à l'exportation inclura 51 zones d'exposition avec 59.651 stands réservés par 24.800 entreprises chinoises, alors que celle dédiée à l'importation comptera 1.000 stands pour 650 entreprises de 38 pays et régions.

Xu Bing, porte-parole de la foire, a indiqué dimanche que la 124e foire avait accueilli des participants de dix pays et régions.

«Le design pour le commerce» constituera un point important lors de la prochaine foire. Environ 100 entreprises et institutions du secteur du design de quinze pays et régions, dont les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Australie, la République de Corée et le Japon, se sont inscrites pour participer au salon du design de la foire.

