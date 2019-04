Zarif parle de la nécessité de son voyage dans la région

Téhéran (ISNA)- Le chef de la diplomatie iranienne a entamé un voyage mardi matin à Damas et il a expliqué les programmes de son voyage en Syrie et en Turquie.

« Il était nécessaire de faire tous nos efforts dans la région pour poursuivre nos victoires sur terrain et la coordination politiques des pays de la région et la programmation pour faire avancer les plans et les dialogues sur la question syrienne afin de régler la crise politique de ce pays », a déclaré Mohammad Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères, en ajoutant, « c’est dans ce cadre que je me suis rendu en Syrie et il est prévu que dans le cadre des coopérations internationales, je prends l’avion pour la Turquie ».

M. Zarif a également précisé sur les récentes évolutions de la région spécialement les politiques hostiles des Etats-Unis après plusieurs défaites politiques de ce pays avec le régime sioniste dont l’admission illégal des hauteurs de Golan en tant qu’une partie des territoires du régime sioniste, l’annonce de la ville d’Al-Quds en tant la capital de ce régime et l’action stupide, illégale et sans précédente du gouvernement américain de blacklister le Corps des Gardiens de la Révolution islamique parmi les organisations terroristes.

« De bonnes consultations ont été tenues entre les autorités iraniennes et syriennes pour le développement des coopérations économiques et les autres collaborations et il est nécessaire que ces coopérations et ces accords se continuent et nous poursuivons ces dialogues à l’issue de notre rencontre avec le président, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères de la Syrie », a expliqué M. Zarif.

