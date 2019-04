Rencontre de Zarif avec le PM syrien

Téhéran (ISNA)- Le chef de la diplomatie iranienne a tenu mardi une rencontre à Damas avec le Premier ministre syrien et ils ont discuté des questions bilatérales et des évolutions régionales.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre syrien, Imad Khamis, a remercié l’Iran pour ses soutiens apportés à la Syrie et a exprimé ses sincères regrets suite aux incidents récents en Iran à cause des inondations.

« Les évolutions internationales ont augmenté la nécessité du renforcement des relations entre les deux pays, car nous sommes dans un front ; le président syrien a insisté sur la priorité de la présence des sociétés iraniennes pour la reconstruction en Syrie et il a demandé à tous les organismes gouvernementaux d’utiliser toutes leurs capacités pour développer les relations avec l’Iran », a déclaré M. Khamis.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a souligné pour sa part qu’avoir des relations avec la Syrie est très important pour l’Iran. « Nous avons toujours annoncé au niveau international que le peuple du monde entier doit beaucoup à la résistance du gouvernement et de la nation syriens face à Daech et d’autres groupes terroristes et nous sommes contents d’être à côté des Syriens sur ce chemin », a-t-il précisé.

Fin