Arrestation de deux terroristes à Zahedan

Téhéran (ISNA)- « Deux membres d’un groupe terroriste qui avaient tué le colonel Gholam-Hassan Jamdoust, policier de la route de zahedan, ont été arrêté », a déclaré le chef de la police de la province de Sistan-et-Baloutchistan.

« Ces deux personnes collaboraient avec des groupes terroristes et ils ont avoué de tous leurs actes commis et en cours », a annoncé le chef de la police de la province de Sistan-et-Baloutchistan, le général Mohammad Ghanbari.

« Le 8 janvier 2019, nous avons perdu l’une de nos meilleures forces de police de la route, le colonel Jamdoust qui a été tué par deux hommes sur une moto et l’un de nos soldat a été grièvement blessé », a précisé le général Ghanbari.

« L’un des terroristes, avait créé sept groupes et sept canaux sur les réseaux sociaux à l’intérieur de la province pour les groupes terroristes en dehors des frontières et il était le responsable du recrutement des membres et leurs sources financières », a-t-il ajouté.

« Le but de cette équipe était de sortir des frontières et de rencontrer les membres des groupes terroristes et travailler pour eux en tant qu’agent et pour qu’ils se prouvent, le groupe terroriste leurs confiaient une mission qui était de faire des actes terroristes à l’intérieur de la province ; leur premier acte terroriste est le meurtre du martyre Jamdoust qu’ils avaient préparés à l’avance et qu’ils l’ont filmé pour l’envoyer à ce groupe terroriste, mais avec les efforts de la cyber-police, ils ont été identifiés », a-t-il continué.

« Ces deux terroristes voulaient encore faire des attentats terroristes mais ils sont tombés dans le piège de la police et ils ont été arrêtés », a souligné le général Ghanbari.

Fin