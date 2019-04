Moussavi: celui qui doit changer de nature est Washington et non pas Téhéran

Téhéran (ISNA)- « Les oppositions croissantes de la communauté internationale vis-à-vis des comportements et des actes anti-règlements internationaux, ont abouti à une demande mondiale pour changer la nature du régime des Etats-Unis », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi, a réagi à la revendication du Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, sur les efforts de ce pays pour changer la nature de la République islamique d’Iran.

« Heureusement, avec le temps qui passe, les actuels dirigeants du régime américain montrent plus et mieux leurs intentions que leurs prédécesseurs et ils ont passé du ‘changement de comportement’ au ‘changement d’Etat’ et actuellement au ‘changement de nature’ de la République islamique d’Iran », a souligné M. Moussavi.

« Mais celui qui doit changer de nature est le régime des Etats-Unis et non pas l’Iran ; les oppositions croissantes de la communauté internationale envers les comportements et les actions anti-règlements internationaux de Washington, ont abouti à ce que le changement de la nature du régime des Etats-Unis devient une demande mondiale », a précisé le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« Le régime qui, en s’appuyant sur le terrorisme économique et d’intimidation, a pris en otage le commerce mondial libre et menace les gouvernements d’agir selon les demandes et les politiques illégitimes de ce pays, a exporté des milliards de dollars d’armes mortelles en Moyen-Orient et dans la région du golfe Persique pour massacrer les civils », a ajouté M. Moussavi.

« Ce régime a empêché que la justice soit faite pour les criminels de guerres et les tueurs des journalistes et les place sous sa protection, il ne respecte ni l’environnement, ni les droits de l’homme, ni les valeurs de la communauté internationale et ni les droit internationaux et chaque jour, il est en train de menacer l’ordre, la paix et la stabilité », a-t-il continué.

