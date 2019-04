Réaction de l’Iran aux récentes accusations de Bahreïn contre l'Iran

Téhéran (ISNA)- Soulignant les verdicts donnés par la Cour de Bahreïn contre 139 iraniens, le porte-parole de la diplomatie iranienne a condamné les fautes d’accusation du verdict contre l’Iran et a estimé, comme d’habitude, ces revendications et ces accusations sont sans fondement.

« Le gouvernement de Bahreïn ne peut pas masquer les violations flagrantes des droits de l'homme et la répression des manifestants dans ce pays avec la propagation, des accusations imaginaires, des verdicts cruels et de l’accusation des autres pays », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi.

« Au lieu de créer des scénarios sécuritaires, les autorités bahreïnies doivent faire des efforts afin d’obtenir leurs sécurité non pas en s’appuyant sur des coalitions échouées et donner des sommes colossales aux autres mais avec le renforcement de la confiance et la correction de leurs relations avec le peuple de Bahreïn et fournir ces demandes légitimes et de cesser de donner des verdicts cruels contre les manifestants », a précisé M. Moussavi.

Fin