Les terroristes, les extrémistes et leurs commanditaires terrifiés par les relations étroites entre les États musulmans

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné fermement l’attentat terroriste récent au Pakistan.

« Nous condamnons fermement l’attentat terroriste récent au Pakistan, simultanément avec le premier voyage historique du Premier ministre pakistanais, Imran Khan, en Iran », a écrit le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, sur son compte Twitter.

« Les terroristes, les extrémistes et leurs commanditaires sont terrifiés par les relations étroites existant entre les États musulmans. L’Iran se tient aux côtés du peuple et du gouvernement du Pakistan », a-t-il souligné.

Après avoir stoppé plusieurs bus sur une route côtière de la province du Baloutchistan, au Pakistan, les assaillants ont abattu quatorze de leurs passagers jeudi 18 avril. Les attaquants ont arrêté les bus à Makran [entre Karachi et la frontière iranienne] et ont abattu quatorze personnes, a déclaré Haider Ali, le directeur général du ministère de l’intérieur du Baloutchistan, province la plus instable du Pakistan, en proie à des violences.

Fin