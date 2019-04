L’Iran présent à l’Assemblée Parlementaire Asiatique en Russie

Téhéran (ISNA)- L’Assemblée Parlementaire Asiatique (APA) a tenu une conférence, focalisé sur les coopérations économiques et le développement durable avec la présence de la délégation parlementaire iranien en Russie.

La conférence parlementaire a été organisée en présence de 21 pays dont l’Iran dans la région autonome de Nénétsie dans la ville Narian-Mar en Russie.

Cette conférence qui est organisée du 17 au 21 avril 2019, est axée sur les coopérations économiques et du développement durable et dans trois groupes de travail dont l’eau, le marché intégré de l'énergie en Asie, la prévoyance des mesures pour stimuler la finance verte pour la protection de l’environnement et les coopérations parlementaire asiatique.

Fin