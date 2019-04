Appel téléphonique des ministres iraniens et pakistanais des AE

Téhéran (ISNA)- Au seuil du voyage du Premier ministre pakistanais à Téhéran, les ministres iraniens et pakistanais des Affaires étrangères ont examiné, au téléphone, les importants sujets entre les deux pays dans les relations bilatérales.

Les ministres iraniens et pakistanais des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif et Shah Mehmood Qureshi, se sont entretenus au téléphone et ont examiné les plus importants sujets des relations bilatérales dont le voyage du Premier ministre pakistanais, Imran Khan, à Téhéran.

Les deux parties ont également discuté des coopérations des deux pays dans les différents domaines dont la lutte contre le terrorisme.

Le chef de la diplomatie iranienne a encore une fois condamné la récente attaque terroriste contre les forces armées et sécuritaires pakistanaises et a sympathisé avec le peuple et le gouvernement de ce pays.

