Le PM pakistanais arrive à Téhéran

Téhéran (ISNA)- Le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a été accueilli par le ministre iranien de la Santé, Saeid Namaki, à Téhéran.

A la tête d’une haute délégation politico-économique, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, arrive, le dimanche soir, à l'aéroport Mehrabad de Téhéran pour des rencontres et discussions officielles avec des hauts responsables iraniens.

C'est depuis la ville sainte de Machhad que Imran Khan a commencé sa première visite officielle en Iran.

Arrivé le dimanche 21 avril, à l'aéroport international Chahid Hacheminejad de Machhad, il a été officiellement accueilli par le gouverneur et les autorités locales de Khorasan Razavi avant de se rendre quelques heures plus tard vers Téhéran, la capitale.

Selon le communiqué du ministère pakistanais des Affaires étrangères, cette visite officielle du Premier ministre Imran Khan débuté le dimanche, a eu lieu à l'invitation du président iranien, Hassan Rohani, et va durer deux jours.

Le déplacement du Premier ministre pakistanais en Iran intervient au moment où les deux voisins amis et frères, ont exprimé la volonté commune de développer les relations bilatérales et la coopération dont notamment sur plan régionale et la lutte anti-terroriste, sur la base du principe de bon voisinage et de l'existence de nombreuses affinités historiques, culturelles et religieuses, entre les deux peuples.

Avec IRNA

Fin