Zarif condamne les attentats terroristes au Sri Lanka

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné fermement les attentats terroristes au Sri Lanka et a reconnu le terrorisme comme une menace mondiale.

Suite aux attentats à la bombe au Sri Lanka, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a publié un tweet dans lequel il a présenté ses condoléance à la nation et au gouvernement de ce pays et a déclaré que le terrorisme est une menace mondiale que l’on doit le combattre mondialement.

« Terriblement attristé par les attaques terroristes contre les fidèles du Sri Lanka à la messe de Pâques. Je présente mes condoléances au gouvernement ami et au peuple du Sri Lanka. Nos pensées et nos prières sont avec les victimes et leurs familles », a-t-il écrit sur son réseau social.

« Le terrorisme est une menace mondiale sans religion: il doit être condamné et combattu dans le monde entier », a précisé M. Zarif sur Tweeter.

Une série d'explosions est survenue dimanche au Sri Lanka dans trois hôtels luxueux et une église de Colombo ainsi que dans deux autres églises situées à proximité de la capitale. Les fidèles participaient à la messe de Pâques. Plus tard dans la journée, un hôtel situé à Dehiwala (sud de Colombo) a également été frappé. Avant qu'un kamikaze se fasse exploser à Orugodawatta, entraînant la mort de trois policiers.

Selon des sources policières et hospitalières, un bilan provisoire fait état d’environ 290 morts et 500 blessés. Au moins 37 étrangers ont perdu la vie dans ces attaques qui n'ont pas été revendiquées pour l'heure.

