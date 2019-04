Miqdad insiste sur l’importance des relations Iran-Syrie

Téhéran (ISNA)- Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, Fayçal Miqdad, a rencontré ce dimanche une délégation parlementaire iranienne présidée par Amir Khojasteh, président du Comité d’amitié parlementaire irano-palestinien.

Miqdad a affirmé l’importance et la profondeur des relations syro-iraniennes qui contribuent à la réalisation des objectifs des deux pays et des causes arabes et islamiques dans la région, dont à la tête l’appui au peuple palestinien pour la récupération de ses droits et l’établissement de son Etat indépendant ayant al-Qods pour capitale.

Miqdad a réitéré la condamnation de la Syrie de la dernière décision américaine d’inscrire le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) sur la liste du terrorisme.

Pour sa part, le chef de la délégation iranienne a félicité le peuple et l’Etat syriens pour leurs victoires sur le terrorisme soutenu par l’Administration américaine et ses outils dans la région, insistant sur la solidarité du peuple et du gouvernement iraniens avec la Syrie.

Il a condamné la proclamation américaine sur le Golan syrien occupé, précisant que cette partie chère de la Syrie restera éternellement syrienne malgré les tentatives agressives du sionisme.

Fin