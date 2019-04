Aucun pays tiers ne peut affecter les relations fraternelles Irano-pakistanaises (Rohani)

Téhéran (ISNA)- « L’Iran et le Pakistan sont déterminés à développer leurs relations bilatérales et aucun pays tiers n’est en mesure d’affecter les liens amicaux et fraternels entre les deux pays voisins », a insisté le Président Rohani.

Hassan Rohani a tenu ces déclarations à l’occasion d’une conférence de presse, ce lundi 22 avril, aux côtés du Premier ministre pakistanais, Imran Khan, en visite à Téhéran. La question de la sécurité des frontières était au menu des discussions, a déclaré le Président Rohani, lors de cette conférence de presse. « Malheureusement, ces derniers mois, nous avons été témoins de tensions de la part des terroristes dans les zones frontalières des deux pays. Nous sommes heureux de la position de la partie pakistanaise d’avoir déclaré comme « terroristes » les groupuscules qui sont actifs sur nos frontières communes où ils se livrent à des activités inhumaines », s’est-il félicité. « Nous avons convenu d'accroître la coopération en matière de sécurité entre les deux pays, de renforcer nos gardes-frontières et nos services de renseignement sur nos frontières communes, ainsi que créer une force d'intervention rapide commune dans la région dans le cadre de la lutte anti-terroriste », a encore déclaré Rohani. « Il existe de bons potentiels dans les relations commerciales et économiques entre les deux pays, ce qui a été discuté lors des négociations et les deux parties sont pour le renforcement des relations commerciales », a-t-il ajouté. Avec IRNA Fin