La flotte de la paix et de l’amitié de la Marine iranienne part au Kazakhstan

Téhéran (ISNA)- Deux navires lance-missile, « Separ et Djoshan », dans le cadre de la flotte de la paix et de l’amitié des forces de la Marine de l’Armée iranienne ont pris la mer pour le Kazakhstan.

La 9ème flotte de la Marine de l’Armée iranienne a mis le cap aujourd’hui (lundi) vers le Kazakhstan pour renforcer les relations internationales. « C’est la deuxième fois que cette flotte se rend au Kazakhstan et elle est d’une grande importance pour les deux pays », a déclaré le capitaine Mohammad Mehdi Ahmadi, commandant de cette flotte.

« Cette flotte composée de deux navires lance-missile Separ et Djoshan, a entamé ce voyage afin de transporter le message de paix et d’amitié au Kazakhstan et après avoir accosté dans le port d’Aktaou et tenu des rencontres avec des responsables militaires de ce pays pendant trois jours, elle rentrera au pays », a-t-il ajouté.

Fin