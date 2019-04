Présidentielles : l’Iran félicite l’Ukraine

Téhéran (ISNA)- L’Iran a félicité l’Ukraine pour l’organisation réussite des élections présidentielles dans ce pays.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Seyed Abbas Moussavi, a présenté ses félicitations au peuple et au président élu ukrainiens suite à l’organisation réussite des élections présidentielles dans ce pays.

« Avoir obtenu une grande majorité des voix par Volodymyr Zelensky lors de récentes élections présidentielles en Ukraine, montre la confiance et la chance publique de la nation de ce pays et le haut capital social de celui-ci », a-t-il ajouté.

M. Moussavi a ensuite espéré que dans le cadre de ces développements à l’avenir, on constate le succès et le bonheur du peuple et des leaders de l’Ukraine, l’instauration de la paix durable dans ce pays et dans la région et également le développement des relations entre Téhéran et Kiev.

À en croire les sondages de sortie des urnes, au soir du 21 avril, c’est donc l’acteur comique Volodymyr Zelensky qui est le sixième président de l’Ukraine. Zelensky a obtenu 73,2 % des suffrages contre l’actuel chef de l’État, Petro Porochenko.

