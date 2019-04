Réaction d’Iran au non-renouvellement de l’exemption de ses clients pétroliers

Téhéran (ISNA)- L’Iran a réagi à la mesure récente des Etats-Unis pour annuler les exemptions pétrolières de Téhéran.

En faisant allusion à la mesure récente de Washington dans le domaine des sanctions pétrolières, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Moussavi, a déclaré : « en prenant en considération l’illégalité du principe des sanctions considérées, la République islamique d’Iran n’a et n’a eu jamais de valeur et de crédibilité pour les exemptions données aux embargos ».

« Cependant, selon les effets négatifs pratiques de ces sanctions et la probabilité d’augmentation de ces effets avec le non-renouvellement des exemptions, le ministère des Affaires étrangères était aujourd’hui continuellement en contact avec les institutions concernées et a tenu des consultations intensives avec plusieurs partenaires étrangers y compris européens, internationaux et les voisins », a souligné M. Moussavi.

Il a ensuite précisé que le résultat de ces appels et consultations internes et étrangers a été communiqué aux autorités supérieures qui décident et prochainement la décision nécessaire sera prise et annoncée.

