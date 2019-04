L’Ayatollah Khamenei a reçu en audience le Premier ministre pakistanais

Téhéran (ISNA)- Ce lundi 22 avril, le Leader de la Révolution islamique d’Iran, l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei a reçu en audience le Premier ministre pakistanais, Imran Khan et la délégation l’accompagnant.

L’Ayatollah Khamenei a qualifié les liens entre les nations iranienne et pakistanaise de cordiaux et profonds affirmant que les relations entre les deux pays devraient être renforcées malgré les hostilités.

Faisant allusion aux racines historiques des relations des deux nations, le Leader de la Révolution islamique a souligné que l’apogée de la gloire du sous-continent indien date de l’époque du règne des musulmans sur cette région ajoutant que le plus grand coup infligé par les colonisateurs britanniques à cette région importante a été de détruire l’éminente civilisation islamique.

Saluant les grandes personnalités pakistanaises comme Muhammad Iqbal et Muhammad Ali Jinnah, l’Ayatollah Khamenei a dit : « D’étroites relations sont dans l’intérêt des deux pays, mais ces relations ont de sérieux ennemis. Les coopérations et les échanges doivent être renforcés dans divers domaines, au grand dam des ennemis ».

Le Leader de la Révolution islamique a qualifié d’importantes les questions sécuritaires dans les frontières communes ajoutant que les groupes terroristes étant à l’origine d'insécurité aux frontières sont alimentés par l'argent et les armes des ennemis dont l'un des objectifs est de porter atteinte aux relations entre l'Iran et le Pakistan.

Lors de cette rencontre, l’Ayatollah Khamenei a également remercié les aides du gouvernement pakistanais à la suite des récentes inondations en Iran.

« Le fait de commencer votre visite en Iran par le pèlerinage au mausolée d’Imam Reza à Machhad est un bon signe, espérons que cela soit à la fois utile et fructueux pour les deux pays », a-t-il souligné.

Lors de la cette rencontre à laquelle a participé également le président Rohani, le Premier ministre pakistanais a pour sa part qualifié de bonnes ses négociations à Téhéran.

Faisant référence aux relations historiques irano-pakistanaises, Imran Khan a déclaré que les musulmans avaient régné 600 ans sur l’Inde soulignant que l’influence de l’Iran pendant cette période était telle que la langue officielle de l’Inde était le persan.

« Certains ne souhaitent pas un rapprochement entre Téhéran et Islamabad, mais nous pouvons surmonter les difficultés. Nous nous efforçons d'établir des relations plus étroites entre les deux pays et nous continuerons de dialoguer avec le gouvernement de la République islamique d'Iran », a déclaré le Premier ministre pakistanais.

Plutôt dans la journée, le président Rohani et le Premier ministre pakistanais ont fait état lors d’une conférence de presse conjointe de la formation d’une force de réaction rapide commune pour éliminer les groupes terroristes.

Il s’agit de la première visite du Premier ministre Imran Khan à Téhéran depuis son entrée en fonction en août 2018 décrite comme un nouveau chapitre dans les relations historiques entre les deux voisins.

« Nous avons convenu d'intensifier la coopération en matière de sécurité entre les deux pays et leurs forces respectives de sécurité et de renseignement aux frontières tout en formant une force de réaction rapide commune aux frontières communes pour lutter contre le terrorisme », a déclaré Rohani à l'issue d'une réunion à huis clos avec Khan.

Avec PressTV

Fin