Le CENTCOM américain reconnu terroriste par le parlement iranien

Téhéran (ISNA)- Les députés du Parlement islamique d’Iran ont approuvé que le commandement central des Etats-Unis (CENTCOM), les forces, les organisations ou bien les institutions sous l’ordre de ce commandement soient annoncés « terroriste ».

Les parlementaires iraniens ont examiné aujourd’hui (mardi) les détails du plan de représailles contre les Etats-Unis qui ont placé le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) sur la liste des organisations terroristes, et avec 173 voix pour, 4 voix contre et 11 votes d’abstention du total des 215 députés présents, l’article 1 de ce plan a été approuvé.

Selon cette loi pour faire une action réciproque face à la décision ou la mesure des Etats-Unis pour affaiblir la paix et la sécurité régionales et internationales et puisque contrairement aux principes du droit international ce régime a reconnu, « organisation terroriste », le CGRI qui est l’un des piliers défensifs d’Iran d’après l’article 150 de la Constitution du pays, alors le CENTCOM, les forces et les organisations ou bien les institutions sous l’ordre de ce commandement, seront désignés « terroristes ».

Cette loi ajoute que toute aide y compris militaire, de renseignement, financière, technique, éducative et d’équipement à ces forces pour des confrontations contre le CGRI et la République islamique d’Iran sera reconnue « coopération et action terroriste ».

Les parlementaires iraniens dans cette loi ont également obligé le gouvernement, dans le cadre des approbations du Conseil suprême de la sécurité nationale du pays, à avoir des mesures de représailles et fermes avec les Etats-Unis afin que les Américains ne puissent utiliser tout genre de capacité contre les intérêts de la République islamique d’Iran.

L’article 2 de cette loi a été approuvé avec 168 voix pour, 6 voix contre et 8 voix d’abstention du total des 210 députés.

L’article 3 de cette loi qui oblige le gouvernement et les Forces armées d’Iran de prendre des mesures nécessaires et intelligentes pour que les Américains ne puissent pas utiliser tout genre de capacité contre les intérêts du pays, a été approuvé avec 166 voix pour, 9 voix contre et 6 voix d’abstention du total des 209 parlementaires.

