Trois animations iraniennes au Festival international d’Annecy

Téhéran (ISNA)- Cette année, le Festival international du film d’animation d’Annecy sera l’hôte de trois films d’animation iraniens dans la catégorie compétitive des courts-métrages.

Le Festival international du film d’animation d’Annecy 2019 en France qui est l’un des quatre festivals soutenu par l’Association internationale du film d'animation (ASIFA) a annoncé la liste des œuvres présentes dans ce festival et les animations iraniennes intitulées « Am I a Wolf » réalisé par Amir Houshang Moein et « Son of The Sea » d’Abbas Jalali Yekta seront projetés sur les écrans en tant que représentant du cinéma iranien dans la catégorie « Vision ».

Egalement, l’animation iranienne intitulée « Starvation » réalisé par Zahra Rostampour sera dans la section « Etudiant » du Festival d’Annecy.

Le Festival international du film d’animation d’Annecy sera organisé du 10 au 15 juin 2019 en France.

