Projection de « Hendi et Hormoz » au Festival de Belmont

Téhéran (ISNA)- Le film iranien intitulé « Hendi et Hormoz » réalisé par Abbas Amini a été l’un des films projetés au Festival international du film de Belmont.

A la 18ème édition du Festival international du film de Belmont, le film « Hendi et Hormoz » a été projeté dans les salles de cinéma le 22 avril aux Etats-Unis.

« Hendi et Hormoz » qui a passé sa première projection dans la catégorie compétitive de « la Génération » à la Berlinale 2018, joué par des acteurs indigènes, raconte l’histoire de Hendi et Hormoz, deux jeunes personnes, qui selon les coutumes du peuple de l’île, se marient ensemble. Ils ne se connaissent pas, mais le monde inconnu et l’attirance d’entrer en relation, les transforment en camarades de jeu mais ce jeu qui s’appelle « la vie » devient de plus en plus dangereux.

Fin