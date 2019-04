Rohani : la négociation avec les US est possible à condition que…

Téhéran (ISNA)- « La négociation avec les Etats-Unis est possible à condition qu’ils lèvent toutes les pressions, ils s’excusent pour leurs fausses actions et ils aient du respect mutuel », a déclaré le président iranien, Hassan Rohani.

« Nous étions toujours l’homme de négociation et de diplomatie, tout comme nous sommes l’homme de guerre, de défense et de résistance », a souligné M. Rohani lors de la réunion avec son cabinet de ministre.

Il a ensuite ajouté que la négociation est possible à condition qu’ils lèvent toutes les pressions, ils s’excusent pour leurs fausses actions et ils aient du respect mutuel.

« Certains pensent que Washington était prêt à négocier et c’est l’Iran qui refuse la discussion, alors qu’il n’est absolument pas comme ça et les Etats-Unis ne sont pas du tout prêts pour la négociation », a-t-il déclaré en précisant que « les mesures de l’administration américaine sont pour affaiblir la nation iranienne et elle veut retourner en Iran.

« Tout d’abord il faut prouver en pratique que les Etats-Unis ont fait des erreurs et dès qu’ils parviennent à ce résultat et qu’ils soient réellement prêts à résoudre les questions avec la logique, le raisonnement et la loi, ensuite nous seront l’homme de négociation, mais aujourd’hui il n’y a aucune solution pour la nation iranienne que de résister face à l’agresseur », a insisté M. Rohani.

