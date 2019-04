"La nation iranienne n'est pas du genre à subir les coups et à ne pas répondre"

Téhéran (ISNA)- À l’approche de la Journée internationale du travail, le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei, a reçu ce mercredi 24 avril, à Téhéran, des travailleurs et des ouvriers venus de tout le pays.

Dans une partie de son discours, l’Ayatollah Khamenei a évoqué les récentes allégations américaines concernant les exportations du pétrole iranien pour affirmer que la RII exportera son pétrole autant qu'elle le voudra: « Que les Américains le sachent d'abord, leurs efforts destinés à bloquer nos exportations ne mèneront strictement à rien. L'Iran exportera autant de pétrole qu'il voudra. Les Américains se bercent d'illusion pour se croire capables de bloquer nos débouchés. Or, ils se trompent lourdement. L'Iran, peuple et État ensemble, sont parfaitement à même de lever les uns après autres les obstacles dressés par les Américains », a ajouté le Leader.

Et de poursuivre: « Et puis, les États-Unis devront savoir que ces actes hostiles à notre égard ne resteront pas sans réponse. La nation iranienne n'est pas du genre à rester les bras croisés et à subir les coups sans rendre la pareille. »

Plus loin dans ses propos le Leader de la Révolution islamique a affirmé que les restrictions pourraient s'avérer bien bénéfiques à l'Iran et aux Iraniens car, comme toutes autres sanctions "elles pourront réduire la dépendance de notre pays à la vente du pétrole dans sa forme actuelle, ce qui s'inscrira dans le sens de nos intérêts à long terme".

Plus loin dans ses propos, le Leader de la Révolution islamique a promis l'échec cuisant des tentatives des Américains : " Par le passé, les ennemis ont à mainte reprise tenté de nuire à l'Iran, pays à qui ils reprochent sa quête de justice et son capital de sympathie auprès d'autres peuples. Mais ces tentatives ont fait tous longs feux. A présent ils en sont venus à nous menacer économiquement. Ils prétendent vouloir nous mettre à genou. Mais qu'ils le sachent, la nation iranienne n'a jamais plié l'échine toute au long de sa longue histoire. L'Iran ne se résignera jamais"

Avec PressTV

