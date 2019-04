Les Etats-Unis ne sont pas un négociateur crédible (Zarif)

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, qualifiant de « négociateur non-crédible », les Etats-Unis a déclaré : « Ils considèrent les lois internationales et même les décisions prises par eux-mêmes, comme dévalorisées ».

Arrivé mardi soir, 23 avril à New York, le haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, a déclaré devant les journalistes que son agenda serait médiatique et axé, outre un discours prévu le mercredi 24 avril à l’Assemblée général de l’ONU et une rencontre avec le Secrétaire général de l’Organisation, Antonio Guterres, et le Président de l’AG, sur les entrevus et les discussions avec les gens des médias, des intellectuels et des activistes des ONG politiques aux Etats-Unis.

Zarif a ajouté que les plans de la République islamique d’Iran destinés à faire face aux politiques (destructives) américaine et la poursuite des relations productives de l’Iran dans la région et le monde seraient au cœur de ses rencontres et ses entretiens à New York.

Interrogé sur les appels aux renégociations lancés par les autorités américaines, Zarif, principale négociateur de l’Iran pour l’accord international nucléaire de 2015, signé sous Barack Obama, dont les Etats-Unis de Trump se sont retirés unilatéralement, a déclaré : « Les Etats-Unis ne se sont pas montrés crédibles dans les négociations. Ils font fi des lois internationales et même des accords et des décisions officielles signés par eux-mêmes ».

