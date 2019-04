La Marine de l’Armée iranienne pour l’essor des coopérations avec le Pakistan et le Bangladesh

Téhéran (ISNA)- Le commandant de la Marine de l’Armée iranienne, l’amiral Hossein Khanzadi, dans sa quatrième journée dans le port de Qingdao, en Chine, a tenu une rencontre avec son homologue pakistanais, l’amiral Zafar Mahmood Abbasi.

Insistant sur le fait que les Forces navales de l’Iran et du Pakistan sont une ère dorée d’interaction et de coopération très favorable dans le cadre du renforcement maritime, l’amiral Khanzadi a déclaré que « prenant en considération les aspects du haut et du bas des politiques mondiales et régionales, nous ne permettrons pas que les pays dominants aient l’occasion d’arrêter la croissance et le développement des coopérations des deux forces navales ».

Pour sa part, l’amiral Abbasi a invité son homologue iranien afin de visiter les Forces navales du Pakistan dans le cadre du développement des relations et des interactions des deux forces.

« La flotte de la Marine pakistanaise sera envoyée en Iran dans un avenir proche », a annoncé l’amiral Abbasi en soulignant l’accueil de la flotte iranienne au Pakistan.

En visite en Chine pour participer à la Conférence de la 70ème année de la création de la force navale de ce pays, l’amiral Khanzadi a, également, tenu une rencontre avec le commandant de la Marine du Bangladesh, l’amiral Aurangzeb Chowdhury.

« En utilisant les capacités existantes dans le secteur maritime, l’Iran et le Bangladesh peuvent avoir plus d’interactions et plus de relations dans les domaines de formation, de recherche et de technique », a déclaré l’amiral Khanzadi.

« Dans le cadre de plus de relations entre les forces navales des deux pays, les forces de la Marine iranienne ont toujours salué la présence du flotte navale du Bangladesh en Iran », a-t-il continué.

