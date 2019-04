La proposition de l'Iran pour l'échange de prisonniers iraniens et américains n'exige aucune interprétation (Moussavi)

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Seyed Abbas Moussavi, a déclaré que la proposition du ministre iranien des Affaires étrangères concernant l’échange des prisonniers iraniens et américains est sérieuse et qui a des antécédentes.

« Le ministère des Affaires étrangères, dans le cadre de ses devoirs, est prêt à prendre des mesures pour l’échange des personnes qui ont été condamnées et emprisonnées avec des charges spécifiques par le Pouvoir judiciaire en Iran contre la liberté de tous les prisonniers iraniens aux Etats-Unis avec les charges illégales de contourner les sanctions et mettre fin à la procédure de poursuite de tous ceux qui ont été arrêtés, avec la pression des Etats-Unis, dans les différents pays pour accusation pieuse de contourner les sanctions illégales de Washington», a déclaré M. Moussavi.

« La réaction hâtive des responsables américains et la demande unilatérale de la libération des prisonniers de ce pays montrent qu’ils ne comprennent pas le concept des mots négociation, accord et échange, ce qui prouve qu’ils n’ont aucune honnêteté dans leurs revendications et leurs publicités pendant les derniers mois », a précisé le porte-parole de la diplomatie iranienne.

M. Moussavi a encore une fois insisté que s’il y a une volonté auprès du régime américain, la proposition du ministre iranien des AE, Mohammad Javad Zarif, est claire et a nulle besoin d’interprétation.

