Zarif avertit Trump de ne pas être le pantin du « Team B »

Téhéran (ISNA)- En s’adressant au président et au secrétaire d’Etat américains, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, les a avertis de leurs activités destructives contre l’Iran.

Publiant une vidéo sur son compte du réseau social Twitter dans laquelle le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, déclare que mentir, tromper et voler sont une partie normale de service dans la CIA, le ministre iranien a souligné que « Vous faites la même chose dans le Département d’Etat ».

« Mike Pompeo, vous continuez à faire la même chose au Département d’Etat. Mais soyez prudent Donald Trump. Vous avez fait campagne contre des interventions coûteuses et stupides. La troupe complice de belliciste et de bouchers, l’infâme Team B (John Bolton, Bibi Netanyahu, Bin Salman et Bin Zaed) est en train de comploter pour un moyen plus que ce que vous marchandez », a-t-il écrit sur son compte.

Il a proposé à Trump de regarder la vidéo de Vice (le film de Vice réalisé en 2018 et candidat de huit prix d’Oscar, raconte l’histoire d’un Chinois, ndlr).

Fin