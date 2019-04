L’Iran ne laissera aucun pays de le remplacer sur le marché pétrolier (Moussavi)

Téhéran (ISNA)- Le porte-parole de la diplomatie iranienne a condamné la position de l’Arabie saoudite et de Bahreïn sur leurs soutiens envers les sanctions des Etats-Unis contre l’exportation du pétrole iranien.

Indiquant l’obéissance aveugle de l’Arabie saoudite et de Bahreïn envers les Etats-Unis, l’Iran, via la voix du porte-parole de sa diplomatie, Seyed Abbas Moussavi, a souligné leurs ignorances envers les conséquences de cet acte.

« La République islamique d’Iran ne permettra à aucun pays de le remplacer sur le marché pétrolier et considère les États-Unis et les pays cités plus haut comme responsables de chaque conséquences. Le gouvernement et le peuple iraniens n’oublieront jamais l’hostilité de certains pays dans ces conditions historiques », a déclaré M. Moussavi.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a, également, souligné les exécutions en masse de 37 citoyens de l’Arabie saoudite et il l’a décrit comme un acte d'ignorance préislamique et a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de faire face à de telles actions insensées.

« Dans le cadre de ses politiques d’intrigue dans la région, l’Arabie saoudite a commis de tels actes avec le soutien du département américain et il est nécessaire que les pays de la région fassent preuve de vigilance face aux conséquences dangereuses de ces actes », a averti M. Moussavi.

