Soutien ferme de la Chine aux positions d’Iran pour maintenir la paix dans la région

Téhéran (ISNA)- Le ministre chinois de la Défense a soutenu les positions de l’Iran sur le maintien de la paix et de la stabilité de la région lors de sa rencontre avec son homologue iranien.

En marge de la Conférence sécuritaire de la Russie, le ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami, a tenu une rencontre avec son homologue chinois, le général Wei Fenghe et ils ont discuté des questions régionales et bilatérales.

Rappelant son voyage de l’année dernière en Chine et les négociations utiles et constructives tenues avec son homologue chinois, le général Hatami a souligné sur la volonté politique des autorités des deux pays à développer les interactions.

Il a ensuite remercié les positions de principe et stratégique de la Chine pour soutenir l’Iran dans les communautés internationales, surtout la condamnation des positions américaines qui a placé le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) sur sa liste des organisations terroristes ».

Le ministre iranien s’est également référé au voyage du président du Parlement islamique en Chine et a évalué de bonnes, les interactions bilatérales Téhéran-Pékin dans de différents domaines et a ajouté que l’Iran est intéressé au développement quantitatif et qualitatif des coopérations défensives avec la Chine et il souhaite que les coopérations bilatérales dans la région augmentent pour l’établissement de la paix et de la sécurité durable.

Pour sa part, le général Fenghe a évalué de positives, les relations bilatérales défensives entre Téhéran et Pékin et a déclaré que les relations stratégiques entre la Chine et l’Iran se date depuis de nombreuses années et elles sont continuelle et les atmosphères d’ingérence de certaines puissances n’affecteront jamais les relations profondes et amicales des deux pays.

« Il est nécessaire que nous soutenons toujours les intérêts de l’Iran dans les communautés internationales », a ajouté le ministre chinois de la Défense.

Dénonçant l’action hostile des Etats-Unis reconnaissant le CGRI en tant qu’une organisation terroriste, le général Fenghe a précisé que Pékin s'est clairement opposé avec ce genre de comportements des Américains.

