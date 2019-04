Téhéran (ISNA)- L’actrice iranienne, Soha Niassati, a réussie à gagner le prix d'interprétation féminine au Festival international du film de Moscou pour son rôle dans « My Second Year in College ».

Réalisé par Rassoul Sadrameli, « My Second Year in College » était en compétition avec 13 autres films pour gagner le grand prix « St Georges d’orée » dans la catégorie principale et à la fin, le prix d'interprétation féminine est revenu à Soha Niassati. A noter que le chef du jury de ce festival était le grand cinéaste sud-coréen, Kim Ki-duke. La 41ème édition du Festival international du film de Moscou a été organisée du 18 au 25 avril 2019 en Russie. Fin