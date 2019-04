Échange de plus de 351 000 tonnes de produits sur l'IME

Téhéran (ISNA)- Pendant la semaine dernière, environ 351 034 tonnes de produits d'une valeur de plus de 547,6 millions de dollars ont été échangées sur Iran Mercantile Exchange.

Selon le rapport du bureau des affaires internationales et des relations publiques de l’IME, la semaine dernière, 124 147 tonnes de produits divers d'une valeur de près de 222,3 millions de dollars ont été échangées sur le plancher de négoce des métaux et des minerais sur le marché national et de l'exportation d'IME.

Sur ce parquet, 106 820 tonnes d'acier, 9 575 tonnes de cuivre, 2 000 tonnes d'aluminium, 120 tonnes de concentrés de molybdène, 12 tonnes de concentrés de métaux précieux, 5 000 tonnes de concentrés de minerai de fer et 620 tonnes de lingots de zinc ont été négociées par les clients.

Le rapport indique que sur les planchers de négoce du pétrole et des produits pétrochimiques du marché intérieur et de l’exportation de l’IME, 235 727 tonnes de différents produits représentant une valeur totale de 334,6 millions de dollars ont été échangées.

Sur ce parquet d’échanges, 80 500 tonnes de charge d'alimentation VB, 47 037 tonnes de bitume, 77 610 tonnes de produits polymères, 30 471 tonnes de produits chimiques, 640 tonnes de soufre et 410 tonnes d'isolant ont été échangées.

En outre, 1 160 tonnes de produits divers ont été négociées sur le marché parallèle de l'IME.

Fin