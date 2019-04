Il n’y a aucune demande de négociations avec les Etats-Unis, (Moussavi)

Téhéran (ISNA)- « Il n’y a aucune demande pour la négociation avec les Etats-Unis », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Seyed Abbas Moussavi.

Démentant les informations publiées par certains médias étrangers revendiquant la demande de l’Iran pour négocier avec les Etats-Unis et l’ouverture des pourparlers entre Téhéran et Riyad, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé qu’il n’y a aucune demande pour négocier avec Washington et on ne discute avec l’Arabie saoudite que des questions concernant le pèlerinage de Hajj qui sont séparées des relations politiques des deux pays.

« La politique en parole et en application de la République islamique d’Iran concernant ses voisins est totalement claire, selon le respect mutuel, le bon voisinage et le voisinage pacifique avec la coopération et le dialogue et tous les voisins d’Iran qui sont réalistes envers les réalités et les évolutions régionales et mondiales sont en priorité des relations constructives avec le respect mutuel », a souligné M Moussavi.

Fin