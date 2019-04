La marine du CGRI suit de près les agissements des forces américaines dans le golfe Persique

Téhéran (ISNA)- Le début de la présence de la flotte américaine dans le golfe Persique remonte aux années de la défense sacrée, lorsque Saddam s’est livré à une guerre maritime contre les pétroliers dans le but de tarir les revenus de l’Iran.

C’est alors que la marine américaine est entrée dans cette région en vue d’appuyer l’armée irakienne.

À cette époque, la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), qui en tant que puissance émergente dans la région stratégique du golfe Persique a fait son apparition en vue d’affronter la flotte US, a fondé une nouvelle méthode de combat maritime en utilisant des vedettes rapides. Dans les années suivant la fin de la Défense sacrée, avec le renforcement de la capacité de la RII, notamment de la force navale du CGRI dans le golfe Persique et le détroit d’Hormuz, la responsabilité d’assurer la sécurité dans cette région vitale a été confiée à cette force.

Les exportations mondiales de pétrole et de gaz se font essentiellement via le détroit d’Hormuz, qui est l’un des points de passage les plus importants au monde, ce qui a amené les puissances extrarégionales, dont 5e flotte américaine basée à Bahreïn, à y expédier des navires en vue d’en prendre le contrôle.

Récemment, une vidéo a été diffusée, qui montrent le vole d'un drone iranien pour surveiller les mouvements des navires militaires des États-Unis.

Avec PressTV

