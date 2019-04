Zarif se rend en Corée du Nord

Téhéran (ISNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif a déclaré qu’il a l’intention de se rendre en Corée du Nord.

Précisant qu’il va tenir une visite en Corée du Nord, M. Zarif a déclaré, à la fin de son voyage à New York, que la date de ce voyage sera déterminée dans les prochains jours.

Soulignant que l’Iran a battu pendant 40 ans contre les sanctions et qu’il a le PhD de cela, M. Zarif a précisé : « La République islamique d’Iran a pu dépasser les pressions en s’appuyant sur le peuple, et une fois encore la nation iranienne est plus unies en dépit de toutes les pressions américaines et notre responsabilité en tant que gouvernement est de diminuer ces pressions au minimum ».

Le chef de la diplomatie iranienne a également affirmé que le test du dialogue avec les Américains a été effectué, tout d’abord les négociations ont eu des résultats, mais enfin les Américains ont montré qu’ils ne sont pas une partie fiable pour les pourparlers. « A ce temps, la seule solution restante pour Téhéran est de combattre contre les sanctions…et son résultat et la baisse de dépendance au pétrole, l’augmentation des revenus non-pétroliers, la production intérieure et l’exportation non-pétrolière », a-t-il ajouté.

Il a également ajouté qu’il se rendra dans les dix prochains jours en Russie pour tenir des négociations bilatérales avec des responsables russes, mais avant sa visite à Moscou, il voyagera à deux pays voisins.

Fin